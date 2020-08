Krakers dringen coronacentrum voor gehandicapten binnen: ‘Zelfs de knuffelberen zijn onthoofd’

Het Zuid-Hollandse Middin telt ruim 100 locaties waar verstandelijk gehandicapten wonen. Opvangcentrum ‘De Patio’ in Rotterdam-Zuid is bedoeld voor gehandicapten die het coronavirus oplopen. ,,Bewoners tegen wie je niet zomaar ineens kan zeggen: je gaat nu in quarantaine, je mag niemand meer knuffelen en moet op je kamer blijven. In De Patio kunnen die mensen wel vrij rondlopen en zorgmedewerkers veiliger werken,” vertelt voorzitter Sam Schoch van de Raad van Bestuur van Middin. ,,Tot nu toe is het gelukkig nog niet nodig gebleken om daar bewoners onder te brengen. Maar gezien de situatie in Rotterdam kan dat elk moment gebeuren natuurlijk.”



Dat het pand nog niet werd bewoond, was een groep daklozen blijkbaar ook opgevallen. Vorige week trokken zij met negen man het pand binnen. Twee dagen later kreeg Middin een e-mail van de krakers, verwijzend naar hun advocaat Emil Tamas, waarin zij aankondigden ‘het pand in gebruik te hebben genomen als woning’: ‘Wij een groep daklozen die nergens via reguliere kanalen aan een woning kunnen komen omdat wij geen bron van inkomsten hebben en nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden', aldus de mail. ‘Wij beroepen ons hierbij op het verdrag van de mensenrechten in Europa van 1953. Hierin staat dat iedere burger in Europa het recht heeft op een dak boven zijn hoofd'.



De rechter moest volgens de krakers maar uitmaken of ‘het spoedeisende belang’ van Middin zwaarder weegt dan hun belang om ergens te kunnen wonen.