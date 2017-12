Krampus neemt stoute kinderen niet mee naar Spanje, maar naar het bos

Brian (13) lokte pedofiel in de val: Het leek me wel grappig

14:33 Of hij niet de smaak de te pakken had, nadat hij vorig jaar zomer een pedofiel tegen de lamp liet lopen? ,,Nee, dan ben ik weer zo lang m'n telefoon kwijt, daar heb ik geen zin in'', reageert de nu 13-jarige Brian uit het Zeeuwse Reimerswaal nuchter.