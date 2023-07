Krantenbezorger (74) overvallen en bedreigd met mes bij tankstation, daders vluchten met zijn auto

Ergernis over wachtrijen voor statiegeld: ‘Vijf minuten wachten voor 85 cent is toch niet normaal?’

Even snel tijdens het boodschappen doen je lege flessen inleveren is er niet meer bij, sinds statiegeld geheven wordt op blikjes. Bij de inleverapparaten in de supermarkt staan geregeld rijen. Dat zorgt voor ergernis. ,,Als het te druk is, neem ik alles weer mee terug naar huis.’’