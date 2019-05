Krijgsmacht zet omstreden motorrijders aan de kant

Drie anderen zijn inmiddels uitgenodigd voor een gesprek. Hen dreigt hetzelfde te overkomen. Het gaat om twee militairen die lid zijn geweest van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Twee anderen hebben banden met de Hells Angels, drie zijn lid van de Veterans MC.



Het leger worstelt al jaren met een grote groep motorrijders van omstreden clubs die militair zijn. Van de 50 motorrijders in overheidsdienst werken er 27 bij Defensie. De krijgsmacht is ze liever kwijt dan rijk, omdat diverse clubs in verband worden gebracht met intimidatie, afpersing, geweld, drugshandel en vuurwapenbezit. Dat gaat niet samen met een vertrouwensfunctie als militair, vindt Defensie.



Jaren geleden is commandanten al opgedragen om gesprekken te voeren met de motorrijders en hen erop te wijzen dat het onwenselijk is als ze geen afstand nemen van de clubs. En duidelijk te maken dat het mogelijk tot disciplinaire maatregelen kan leiden. Nu is een aantal procedures in gang gezet waarmee mensen daadwerkelijk kunnen worden ontslagen.



Een van de militairen waarvan de verklaring van goed gedrag is ingetrokken is een drager van het Kruis van Verdienste, een dapperheidsonderscheiding voor heldendaden die hij verrichtte in Afghanistan. De man is vice-president van de Veterans MC, een motorclub die er al jaren voor strijd om van de lijst van omstreden motorclubs af te komen omdat leden zelf geen strafbare feiten hebben gepleegd. Maar omdat ze geen afstand nemen van de Hells Angels, waar ze banden mee hebben, blijven ze toch op lijst van Outlaw Motorcycle Gangs van justitie staan.