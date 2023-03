Kringloopgelukjes: ‘Ik heb slechts 6,50 euro betaald voor een peperduur horloge’

Wie goed zoekt kan waardevolle spullen bij een kringloopwinkel aantreffen. Zo tikte een man recentelijk een schilderij van Karel Appel voor slechts 99 euro bij Het Goed in Enschede op de kop. De geschatte waarde? Zo'n 2.000 euro. Hij is niet de enige Nederlander die ooit een kringloopgelukje kocht. Ook Charlotte Grob (30) uit Saasveld kan hierover meepraten.

Het is een gewone dag in november 2020. Charlotte neust rond tussen de potten en pannen van Het Goed in Hengelo. Haar vriend is ook mee, maar zijn aandacht gaat uit naar heel andere dingen. Geïntrigeerd kijkt hij naar de vitrine met sieraden en horloges. Vooral een ongepolijste horloge met beschadigingen wil hij van dichterbij bekijken.

Zusterbedrijf van Rolex

Hij heeft gelijk in de smiezen dat het geen gewoon horloge is. Charlotte: „Zwitserse horloges zijn een grote hobby van hem. Ondanks de beschadigingen herkende hij het Tudor-horloge direct. Tudor is namelijk een zusterbedrijf van Rolex en dit merk is veel betaalbaarder dan Rolex.”

Volledig scherm Dit Tudor-horloge lag in de vitrine van Het Goed in Hengelo. © Charlotte Grob

Het blijkt om de zogeheten Tudor Princess Oysterdate te gaan. Dit is gebaseerd op een Rolex Datejust. „De Tudor heeft een originele Rolex-band, -kast en -kroon. Het horloge heeft een afmeting van 26mm en gezien het referentienummer dateert hij uit eind jaren 70. Het randje om de wijzerplaat is voorzien van witgoud.”

Zoveel is het waard

Dat het een dameshorloge is maakt de Twentenaar niks uit. De keuze is snel gemaakt: met een vraagprijs van een luttele 6,50 euro gaat dit horloge mee naar huis. „We hebben 'm laten taxeren door Het Nederlandsche Inkoopkantoor in Hengelo. Het bleek maar liefst 1.100 euro waard te zijn! Een bedrag dat ik zelf nooit zou neerleggen voor een horloge. Maar met de weet dat er maar 6,50 euro voor is betaald, draag ik hem elke dag maar al te graag.”

Prijskaartje

Femke Mud, medewerker van kringloopwarenhuis Het Goed, stelt dat mensen wel vaker items tegenkomen waarvan ze zich niet beseffen wat ze in handen hebben: „Dat noemen we kringloopgelukjes. Soms koop je iets voor 50 cent en levert het honderden euro’s op. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker.”

Volledig scherm Van het bedrag op het prijskaartje werden Charlotte en haar vriend erg blij. © Charlotte Grob