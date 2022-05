Kritiek op masterplan onderwijs: ‘We hebben gewoon meer collega's nodig’

Basisteams met onderwijsexperts gaan scholen helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen, zoals taal en rekenen. Dat staat in een masterplan dat onderwijsminister Dennis Wiersma vandaag presenteerde. Het plan bevat verder structurele voorstellen om onderwijsprofessionals meer tijd en vaardigheden te bezorgen, extra aandacht te geven aan lezen en boeken op school, en de voortgang van de aanpak in de gaten te houden.



Voorzitter Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond reageert: ,,Het verbeteren van de basisvaardigheden is geen quick fix. De minister heeft geluisterd en gaat ook voor een langetermijnaanpak.” Toch ziet ze beren op de weg. ,,Iedereen in het onderwijs wil de basisvaardigheden verbeteren, maar we hebben gewoon meer collega’s nodig. Heel veel komt al op het bordje van leerkrachten terecht omdat er op andere plekken óók te weinig mensen en middelen zijn. Denk aan veiligheid, jeugdzorg en armoedebeleid. En als je gaat veranderen, zorg er dan voor dat de leraar zelf betrokken is via het professioneel statuut en de medezeggenschap.”



De PO-Raad, de koepel van scholen in het primair onderwijs, kijkt ernaar uit om de komende periode met de minister aan de slag te gaan om het masterplan verder uit te werken. Voorzitter Freddy Weima: ,,Wij willen dat het onderwijs zich kan concentreren op dat wat echt belangrijk is en dat een masterplan overladenheid voorkomt. Ook is het belangrijk dat er continu getoetst wordt op haalbaarheid en neveneffecten. Het onderwijs kampt immers met enorme personeelstekorten en nieuwe plannen moeten het onderwijs niet verkrampen.”