Kritiek op traagheid corona-onderzoeken: ‘De overheid is volstrekt afwezig’

Corona maakt een comeback in Nederland. In één week tijd verdubbelde het aantal besmettingen. Volgens experts duren corona-onderzoeken te lang en is er te weinig toezicht op coronapatiënten in quarantaine.

Dat blijkt uit gesprekken die deze krant voerde met deskundigen zoals oud-hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Wim Schellekens en epidemioloog Arnold Bosman. Het kan volgens hen tot wel zes dagen duren voordat contacten van mensen die met corona zijn besmet worden bereikt. Dat is volgens de experts ‘volstrekt onacceptabel’.

Virus niet weg

Afgelopen week werden 987 nieuwe mensen positief getest op corona. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor (534). Oud-topman van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Schellekens: ,,Het virus is niet weg: zie de haarden in Giethoorn, Goes, Hillegom en Rotterdam. We zitten nu op de grens van een potentiële tweede golf en dan moet je veel strenger zijn. De overheid moet dagelijks present zijn, maar is volstrekt afwezig.’’

De deskundigen vinden het toezicht op de quarantaine in Nederland veel te vrijblijvend. ,,Er is onvoldoende aandacht voor het isoleren bij de Inspectie Gezondheidszorg. Mensen die in het café in Hillegom zijn geweest of bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, krijgen slechts het advies om thuis te blijven’’, aldus Schellekens, die erop wijst dat thuisblijven in andere landen verplicht is en dat er daar ook boetes voor worden uitgedeeld. ,,Het toezicht is hier niet strikt, te traag en te vrijblijvend.’’

Rookmelder

Volgens epidemioloog Bosman geeft het huidige coronadashboard veel te weinig informatie over waar het virus precies heerst. ,,Het dashboard zegt nu: het huis is nog niet afgebrand, maar wat we willen is een rookmelder die ons waarschuwt waar het mis dreigt te gaan.’’ Samen met veldepidemioloog Amrish Baidjoe, assistent-hoogleraar epidemiologie aan de London School of Hygiene & Tropical Medicine, pleiten zij voor veel gedetailleerdere informatie over het besmettingsgevaar per veiligheidsregio.

In een recent verschenen toetsingskader van de Inspectie Gezondheidszorg staat dat er maximaal 48 uur mag zitten tussen de afname van een test en het krijgen van de uitslag. Als iemand corona heeft, mag het daarna nog maximaal 24 uur duren voordat bron- en contactonderzoek begint. Schellekens: ,,Al die tijd lopen de eerste contacten die potentieel besmet zijn vrij rond.’’

Woordvoerder Ellen van Rooij laat weten dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ‘nu actief kijkt of de termijnen voor de doorlooptijden van het testen en de bron- en contactonderzoeken door de GGD’s worden behaald’. In september verwacht de Inspectie de eerste resultaten van het onderzoek.

