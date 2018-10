Kritiek van binnenuit kost crimefighter Van der Voort de kop

Dansen de zware drugscriminelen op tafel nu de top van het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant opstapt? Het is een vraag die ongeruste burgers wellicht stellen nu een intern integriteitsrapport de vloer aanveegt met de bedrijfscultuur binnen deze cruciale organisatie van misdaadbestrijders.

Burgemeester Paul Depla van Breda denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, omdat het parket stevig op koers ligt in de strijd tegen de georganiseerde (drugs)misdaad. Er komt bovendien snel een waarnemend hoofdofficier en het OM heeft ook al een kwartiermaker aangesteld om te verkennen wat nodig is voor een beter werkklimaat.

Verziekt

Toch kan het voor burgers geen geruststellende gedachte zijn dat achter de glimmende façade van de deze zomer geopende rechtbank in Breda - in het deel althans dat door het Openbaar Ministerie gebruikt wordt - jarenlang een verziekte arbeidscultuur schuil is gegaan. Want dat laatste staat nu wel vast.

De kwestie kost hoofdofficier Charles van der Voort (59) hoe dan ook de kop. Opmerkelijk, aangezien de in Leiden geboren magistraat een lange staat van dienst heeft bij het OM. Hij staat bekend als een gedreven crimefighter in een door zware drugsmisdaad geplaagde regio.

Bouterse

Als jonge officier toonde Van der Voort in de jaren negentig aan dat de Surinaamse legerleider en latere president Desi Bouterse betrokken was bij de handel in cocaïne.

In hetzelfde decennium maakte Van der Voort ook een ernstige uitglijder: in de zaak van de zogeheten Leidse Balpenmoord zou hij bewijsmateriaal hebben vernietigd. Toenmalig minister Sorgdrager zette hem tijdelijk op non-actief.

Grote moeite

Nadat hij weer in genade was aangenomen, kwam Van der Voort in Brabant terecht. Aanvankelijk in Breda, later ook in Den Bosch en Eindhoven. Ondanks de kras op zijn blazoen werd hij in december 2015 benoemd tot hoofdofficier van justitie in Zeeland-West-Brabant, waar hij al plaatsvervanger was. Toen hoofdofficier Jet Hoogendijk vanwege een ziekte haar functie moest neerleggen, kwam hij op het hoogste treetje te staan.

In die functie kreeg Van der Voort te maken met de opdracht om flink te bezuinigen. Al tijdens zijn installatierede liet hij merken dat hij daar grote moeite mee had. Want Van der Voort wist toen al dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Brabant juist méér inzet vergde. Snijden in eigen vlees was het laatste dat hij wilde, maar het móest.

Affaire

Snel na zijn aantreden kreeg de OM-baas te maken met de affaire rond Lucas van Delft, de officier van justitie die voorop ging in de strijd tegen de Brabantse drugscriminelen. Van Delft bleek in overspannen toestand onder valse naam melding te hebben gemaakt van plannen om hem te liquideren.

Van der Voort wist te voorkomen dat zijn oogappel strafrechtelijk vervolgd zou worden voor zijn misstap. Na een paar jaar in de luwte is Van Delft inmiddels weer aan de slag als aanklager in Rotterdam.

Rommel opruimen

Dat de officier zó opzichtig de hand boven het hoofd werd gehouden, is bij een deel van de werknemers in Breda verkeerd gevallen. Zeker bij minder zichtbare collega's die behalve hun eigen drukke werk ineens ook 'de rommel' van Van Delft moesten opruimen: talloze kleinere zaken die de crimefighter op de plank had laten liggen met als gevolg enorme vertragingen.

Sommige officieren klaagden hierover zelfs ter zitting, in het openbaar, hun nood, zoals recent bij een rechtszaak over een dodelijk ongeval van ruim vier jaar geleden.

Grote zaken

Intern gemor was er volgens zegslieden soms ook over het feit dat Van der Voort zich heel nadrukkelijk bemoeide met grote strafzaken als die van Klaas Otto (oprichter van motorclub No Surrender) en de in Thailand gevangenzittende coffeeshopbaas Johan van Laarhoven. En dat hij te weinig oog zou hebben voor de dertien-in-een-dozijnzaken die in de rechtbanken van Breda en Middelburg aan de orde van de dag zijn.

In het gevecht tegen de georganiseerde misdaad in Brabant zet de overheid al jarenlang alle zeilen bij, maar tot nog toe zijn er weinig signalen dat die drugsindustrie daadwerkelijk wordt teruggedrongen. Lucas van Delft was al weg en eerder dit jaar vertrok ook crimefighter Greetje Bos. Ze verruilde haar OM-baan voor een wethouderspost in Breda. De val van ervaren crimefighter en aanjager Van der Voort kan volgens deskundigen in dat opzicht niet anders worden uitgelegd dan een (tijdelijke) tegenvaller voor de misdaadbestrijding.

Van binnenuit