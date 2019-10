Kritische politiechef doet aangifte tegen Grapperhaus

Drie verdachten uit Deventer vast voor poging doodslag of zware mishande­ling na terrasdra­ma

17:42 Drie mannen uit Deventer van 37, 38 en 42 jaar worden verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling nadat ze zondagochtend in een Audi Q7 inreden op een groepje mensen bij de terrassen van kebabzaak Ayf en restaurant De Keizer in Deventer. Bij het incident in de binnenstad raakten vijf personen gewond.