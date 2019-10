Kroegbaas sprak weggelopen kelderjongen: 'Hij was verwilderd en nooit naar school geweest’

Politie Groningen verricht nieuwe aanhoudin­gen na uit de hand gelopen boerenpro­test

13:06 De politie in Groningen heeft, naar aanleiding van de incidenten rond het boerenprotest van gisteren, twee nieuwe aanhoudingen verricht. Het gaat daarbij om bestuurder die tegen de deur van het provinciehuis aanreed en de bijrijder van een boze boer die met zijn tractor door meerdere hekken reed en daarmee omstanders in gevaar bracht. Die bestuurder is nog niet aangehouden. In totaal zitten nu drie personen vast.