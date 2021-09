Kroongetuige gaat weer meewerken aan Marengo-proces

Tijdens een zitting eind mei stelde Onno de Jong, die samenwerkt met Schouten, dat de grens voor de kroongetuige bereikt was. ,,De problemen die onze cliënt ondervindt in de besprekingen met het OM die gaan over veiligheid van hem en zijn gezin zijn zo ernstig dat hij het niet verantwoord vindt om op deze weg door te gaan. Ze hebben betrekking op ‘specifieke veiligheidsaangelegenheden’, aldus De Jong. ,,Afspraken worden niet nagekomen. Er wordt geprobeerd om betrokkenen onder druk te zetten en ons als advocaten van alle kanten te weren. Dit moet ophouden. Dus, heeft onze cliënt gezegd, schort ik mijn medewerking aan dit proces op. Laat het OM maar eens aan tafel komen. Dit is aan hen.”



De kroongetuige heeft vaak en veelvuldig aan de bel getrokken over de in zijn eigen ogen gebrekkige veiligheidsmaatregelen die justitie voor hem en zijn naasten heeft getroffen. Daar leek hij alle redenen toe te hebben: een week nadat het OM bekendmaakte dat het een kroongetuigendeal met hem had gesloten, in maart 2018, werd B.’s broer doodgeschoten. Aangenomen wordt dat deze moord een wraakoefening is geweest voor het ‘verraad’ van B. In september 2019 volgde de moord op zijn raadsman Derk Wiersum. En in juli werd Nederland opgeschrikt door de moord op Peter R. de Vries, die optrad als vertrouwenspersoon van de kroongetuige. Ook De Vries sprak zich vaak uit over de problemen die de kroongetuige had met de overheid. ,,We hebben diverse noodkreten verstuurd, maar daar is niet of niet adequaat op gereageerd’’, zei De Vries hierover.