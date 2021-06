Kroongetuige Nabil B. vanwege medische problemen niet in staat om verklaringen af te leggen

Kroongetuige Nabil B. is volgens zijn advocaat Onno de Jong vanwege medische problematiek niet in staat om verklaringen af te leggen in het Marengo-proces. Dat vertelde De Jong maandagochtend aan de rechtbank tijdens de hervatting van het geruchtmakende liquidatieproces.

Twee weken geleden werden de rechters in het liquidatieproces gewraakt door de advocaten van Nabil B. Dit omdat een verzoek om de medische problemen van de kroongetuige achter gesloten deuren toe te lichten werd afgewezen. Sinds een maand weigert Nabil B. mee te werken aan het proces, waarbij werd aangegeven dat het niet langer verantwoord was om door te gaan. Dit omdat het Openbaar Ministerie afspraken rond de veiligheid van zijn gezin niet kon waarmaken. ,,Een lang conflict met het OM was tot uitbarsting gekomen. Het was niet meer verantwoord om door te gaan,” aldus De Jong.

‘Door medische redenen niet in staat te verklaren’

Volgens De Jong zijn er wel vorderingen met betrekking tot de eerdere problemen. Maar inmiddels zijn daar dus medische problemen bij gekomen die zijn advocaat niet achter gesloten deuren toe mag lichten: ,,U wilt het niet horen, dan niet. Door de medische redenen is de kroongetuige niet in staat om voort te gaan met verklaren.” De Jong meldde dat er inmiddels een traject is ingezet om die problemen weg te nemen: ,,Ik kan u ook een medisch document tonen.” Ook vroeg hij de rechtbank het de kroongetuige toe te staan de zitting te verlaten.

De advocaten van de andere verdachten in het proces willen meer weten over de medische problemen. Nico Meijering vroeg de kroongetuige bijvoorbeeld om met een ‘samengevat resumé’ te komen ‘aangevuld met medische documenten’. ,,We willen ons sowieso beraden over deze situatie en we vragen ons af: moet mijn cliënt (Mohamed Razzouki, voormalige beste vriend van de kroongetuige, red.) nu gaan verklaren. Mijn cliënt wil het al niet. Hij moet altijd achter de feiten aanrennen.” Ook zei Meijering na te denken over een aangifte of een aanhouding op heterdaad, omdat de kroongetuige een misdrijf pleegt door niet te verklaren.

Ook Inez Weski, de advocaat van Taghi, wil meer informatie over de situatie van de kroongetuige. ,,De verdediging moet kunnen beoordelen of de getuige terecht niet verklaard. De getuige doet kennelijk geen beroep op verschoningsrecht, dat is niet ter sprake. Er is een dringend belang om hem te horen als getuige.” Ze wil dat de problemen worden toegelicht, en stelde dat het mogelijk is om de kroongetuige te gijzelen.

Misdaadverslaggever Yelle Tieleman over het Marengo-proces: