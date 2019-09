Kroongetuige Nabil B. zegt deel van deal met OM op. Hoe nu verder?

Wie is Nabil B. ook alweer?

Hij is de belangrijkste troef van het OM in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Ridouan Taghi en Said Razzouki (de meest gezochte criminelen van Nederland) als kopstukken van een gevreesde moordbende.



De Utrechter (32) was betrokken bij meerdere liquidaties en kent de organisatie van binnenuit. Omdat hij zelf klem kwam te zitten in het criminele milieu, besloot hij over te lopen naar justitie. Een week nadat hij als kroongetuige werd gepresenteerd, werd zijn volstrekt onschuldige broer als vergelding vermoord.



Direct daarna werden zijn andere familieleden in allerijl in safehouses ondergebracht. Zij worden nog steeds intensief beschermd.

Wat is er nu aan de hand?

Kroongetuigen sluiten twee overeenkomsten af: een strafdeal en een civiele deal. In de strafovereenkomst staat dat de kroongetuige alles moet vertellen over zijn criminele maten, in ruil voor strafvermindering. De civiele afspraak ziet op de bescherming die de kroongetuige en zijn familie krijgen. Deze overeenkomst is geheim en niet openbaar.



Vandaag werd bekend dat Nabil B. zo ontevreden is over de bescherming die het Team Getuigen Bescherming (TGB) biedt, dat hij zijn civiele deal van de overeenkomst eenzijdig heeft opgezegd. Daarmee verklaart hij zichzelf als het ware vogelvrij en zet hij het OM onder druk om zijn veiligheidssituatie te verbeteren. Als er namelijk wéér iets misgaat, is dat onherstelbaar gezichtsverlies voor het OM

Was er al eerder gedoe?

Zeker. Het botert al meer dan een jaar niet tussen het TGB en B. en zijn familie. Begin dit jaar schreef deze site al over hoogoplopende conflicten, waarbij het zelfs tot een kort geding kwam. Familieleden van B. eisten méér bescherming en meer geld. Aan de andere kant bleek dat binnen het OM en de politie onvrede leefde over de eisen die B. en zijn familie stelden.



,,Niets bleek goed genoeg”, zei een ingewijde, die het idee had dat sommige familieleden het onderste uit de kan probeerden te halen. Ook de kroongetuige zelf dreigde al te stoppen met samenwerken, zo zei zijn advocaat tijdens inleidende zittingen. Hoewel de relatie daarna verbeterde, is het dit voorjaar toch weer fout gelopen, bevestigen diverse bronnen na berichtgeving van De Telegraaf.

Hoe nu verder?

Dat is niet helemaal duidelijk. De Nederlandse staat heeft een zorgplicht en kan niet zomaar stoppen met de bescherming. Maar hoe ver die dan moet gaan, is grijs gebied - en bovendien kan het OM geen risico’s nemen met de veiligheid van zijn belangrijkste getuige.



De kroongetuige zelf lijkt te beseffen dat stoppen met meewerken met het onderzoek ook geen optie is; te meer omdat zijn strafvermindering dan in het geding komt. Na het opzeggen van zijn beschermingsdeal heeft hij nog meegewerkt aan een verhoor. Dit najaar, als het proces verdergaat, moet er meer duidelijkheid komen.

Worden Taghi en Razzouki nog gepakt?