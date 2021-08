Kroongetuige Tony de G. was klaar met zijn criminele leven: ‘Ik heb niemand ontzien, zelfs mijn vader niet’

LIQUIDATIEPROCES ERISHij speelde open kaart met justitie en legde tientallen belastende verklaringen af over zijn criminele vrienden. Dinsdag werd kroongetuige Tony de G. in de beveiligde Bunker in Amsterdam voor het eerst in het openbaar verhoord in het liquidatieproces Eris . ,,Ik heb niemand ontzien.”

Het was vandaag de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van het liquidatieproces Eris: een mega-proces met 21 verdachten dat draait om vijf onderwereldmoorden en nog een reeks aan (mislukte) moordplannen.

Tony de G. (36) groeide op in een crimineel milieu, verhandelde wapen en drugs en werd opgevoed met de overtuiging dat je niet met de politie praat. ,,De criminaliteit was gewoon een gemakkelijke manier om geld te verdienen. Ik was mijn hele leven crimineel, maar ik had niks te maken met liquidaties. Dat was mij een brug te ver.” Omdat Tony in zijn criminele leven veel vijanden maakte door te liegen over geld zocht en vond hij bescherming bij motorclub Caloh Wagoh. Hij raakte betrokken bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jair Wessels, sloeg op de vlucht naar Spanje en werd daar aangehouden. Hij had zich voorgenomen niets te zeggen bij de politie, maar gezien de hoeveelheid aan bewijs besloot hij in elk geval over zijn eigen rol te gaan verklaren.

Kroongetuigedeal als zakelijke deal en tweede kans

De G. was niet van plan over zijn criminele vrienden te verklaren, maar de mogelijkheid om een nieuw leven in te stappen en in één keer verlost te zijn van jarenlange zorgen over zijn veiligheid, deden hem besluiten over te lopen naar justitie en een kroongetuigedeal te tekenen. Hij ziet de kroongetuigedeal dan ook als zakelijk. ,,Een deal waar we allebei beter van worden. Zij hebben iets aan mijn verklaringen en voor mij is het een tweede kans.” En dus legde hij belastende verklaringen af, onder meer over zijn vader en een van zijn beste vrienden. ,,Dat vond ik moeilijk.”

Nadat De G. in november 2018 werd gepresenteerd als kroongetuige werd in zijn omgeving al direct geopperd dat hij een onbetrouwbare getuige zou zijn. Zijn hele criminele leven loog hij alles bij elkaar. Waarom zou dat nu anders zijn? ,,Die leugens gingen altijd over geld. Dan sprak ik niet de waarheid en daar was ik me erg van bewust. Maar het is niet zo dat ik altijd over alles lieg.”

Zijn directe omgeving stond wel achter zijn keus om kroongetuige te worden en op de biechtstoel te gaan zitten. ,,Je ziet dat hele families uit elkaar gescheurd worden. Ik wil dat leven achter me laten. Wat heb ik nou bereikt? Geen contact met ex of kinderen. Dat besef kwam pas toen ik vast zat.”

Iedere dag twijfel

Desondanks heeft hij toch getwijfeld, met name vanwege veiligheidskwesties. De trieste gebeurtenissen rondom kroongetuige Nabil B. in het aanpalende proces Marengo hebben ook zijn invloed op deze zaak. ,,Alles ging bij mij over de veiligheid van mijn naasten. Twijfelen of ik het goede heb gedaan doe ik iedere dag. Maar ik was al begonnen met verklaren. Ik maak me vooral zorgen over mijn naasten.” Dat hij vijftig procent strafkorting krijgt aangeboden was naar eigen zeggen voor hem niet nodig. ,,Maar ik heb er wel recht op.”

Advocaat Christian Flokstra confronteerde de kroongetuige met het feit dat hij in zijn eerdere leven veel drugs gebruikte. ,,U zegt dat u moeite heeft met data en tijdstippen, dat u een verleden heeft als oplichter, dat u heel veel bent verhoord en dat u veel drank en drugs gebruikte. Hoe moet ik dan uit kunnen gaan van uw betrouwbaarheid?” Volgens De G. is het uiteindelijk aan de rechtbank om daar een oordeel over te vellen.

Woensdag gaat het verhoor van de kroongetuige verder.