Kroongetuigebewijs is toelaatbaar: slecht nieuws voor Holleeder

UPDATEDe verklaringen van kroongetuigen Peter La S. en Fred R. zijn toelaatbaar. Dat heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Daarmee blijven niet alleen de veroordelingen in het liquidatieproces Passage in stand, het betekent ook slecht nieuws voor Willem Holleeder.

Een reeks liquidaties in de Amsterdamse onderwereld, gepleegd tussen 1993 en 2006, leidde tot een strafzaak van monsterlijke proporties. Ruim tien jaar werd er geprocedeerd over onder andere de barbecuemoorden en de liquidaties van onderwereldfiguren Kees Houtman en Thomas van der Bijl. De Hoge Raad maakte de straffen in liquidatieproces Passage gisteren onomkeerbaar.

De Hoge Raad liet alle straffen in hoger beroep in stand. Dat betekent vier keer levenslang voor Dino S., Jesse R., Mohamed R. en Siegfried S.. Ook de straffen van 13,5 jaar voor Nan Paul de B. en 5,5 jaar voor Sjaak B. blijven staan.

‘Vrijbrief’

Advocaten in het liquidatieproces reageerden gisteren getergd op de uitspraak van de Hoge Raad. ,,Met deze uitspraak van de Hoge Raad is het hek van de dam. Kroongetuigen hebben met deze uitspraak een soort vrijbrief gekregen om allerlei schikkingen te treffen met het Openbaar Ministerie’, aldus advocaat Jan-Hein Kuijpers, die Mohamed R. bijstaat.

Het bewijs in het Amsterdamse proces Passage leunt in hoge mate op verklaringen van moordmakelaar Fred R. en crimineel Peter La S.. Zij waren ook verdachte in het proces, maar sloten in ruil voor strafvermindering een deal met justitie. Dankzij hun verklaringen kon de reeks aan liquidaties bewezen worden.

Huurmoordenaar Jesse R., zoon van topcrimineel Greg R., was bij alle moorden betrokken. Zijn advocaat Sander Janssen maakte in cassatie bezwaar tegen de inzet van de twee kroongetuigen Peter la S. en Fred R. Volgens Janssen heeft justitie zich niet aan de wet gehouden door oncontroleerbare financiële afspraken met hen te maken.

Kroongetuigedeal

De Hoge Raad noemt de deal met de kroongetuigen echter ‘wettelijk toelaatbaar’. Volgens de Hoge Raad mag het Openbaar Ministerie toezeggingen zoals strafvermindering doen aan kroongetuigen. De raad volgt daarmee het advies van de advocaat-generaal bij de raad.

Dat de kroongetuigenverklaringen bruikbaar zijn, is niet alleen slecht nieuws voor de criminelen in de Passagezaak. Ook de zaak tegen Willem Holleeder draait grotendeels op de verklaringen van Peter la S. en Fred R.. Holleeders zaak is zo goed als afgerond. De rechtbank verwacht begin juli uitspraak te doen.

Op 2 april, tijdens de laatste inhoudelijke zitting in het proces Holleeder, blikte rechtbankvoorzitter Frank Wieland al vooruit op de uitspraak van het hoogste rechtscollege. ,,Eind april horen we of de Hoge Raad het ons makkelijk of moeilijk gaat maken.” Het is dus uitgedraaid op makkelijk.

‘Osdorp eerst’

In de zaak Holleeder is met name een uitspraak van Peter La S. belangrijk. La S. was betrokken bij de moord op de criminele vastgoedhandelaar Kees Houtman, die voor zijn woning in Osdorp werd doorzeefd met kogels. Niet lang voor die moord zegt La S. van Holleeder te hebben gehoord: ,,Osdorp eerst.” Dat zou duiden op een directe dienstopdracht om eerst Houtman dood te schieten.