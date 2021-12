Kuipers: Afvlakking besmettingen ‘eerste lichtpuntje, maar niet meer dan dat’

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen stijgt in de komende twee weken hoogstwaarschijnlijk tot boven de 3200. Dat zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dinsdag in de Tweede Kamer. Nu behandelen de ziekenhuizen ruim 2800 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) rekende drie scenario’s door. In het gunstigste beeld stijgt het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ruim 2200 nu naar 2430 half december. De intensive cares zouden in dat geval zo’n 780 mensen verzorgen, tegen ongeveer 600 nu. Daarmee zouden in totaal 3.210 ziekenhuisbedden bezet zijn door mensen met Covid-19.

Als de huidige groei doorzet, een iets minder gunstig scenario, stijgt het totale aantal opgenomen patiënten in de komende weken volgens Kuipers naar ongeveer 3700, van wie zo’n 900 op de intensive cares. In het meest ongunstige geval, als de instroom stijgt, zou het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen naar bijna 4500 kunnen stijgen.

Op de vraag van PVV-Kamerlid Fleur Agema wanneer het breekpunt naar code zwart in zicht komt, waarbij niet elke patiënt meer ziekenhuiszorg kan krijgen, hield Kuipers zich op de vlakte. ,,We zitten nu al in een grijsgebied, waarin je zorg voor andere patiënten voor je uitschuift. De ic-capaciteit die nodig is rekken we op naar rato van de stroom coronapatiënten. Je doet het met minder personeel, en zetten medewerkers op een andere manier of andere afdelingen in.”

R onder de 1

Kuipers verwacht dat de nieuwste coronamaatregelen helpen om het reproductiegetal van het virus te laten zakken tot onder de 1. In dat geval zou het aantal nieuwe gevallen langzaamaan dalen. Op den duur zouden dan ook minder patiënten in ziekenhuizen terechtkomen.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

De zorgbaas noemde de afvlakking van het aantal positieve coronatests in ons land een ‘eerste lichtpuntje, maar niet meer dan dat’. ,,We zitten met een aantal patiënten in de ziekenhuizen dat net zo hoog is als vorige winter. En dan zitten we nu nog maar aan het begin van de winter. Bovendien is de hypotheek die we hebben op overige zorg die nog ingehaald moet worden veel groter. Dus we zijn er echt nog lang niet.”

Kuipers hoopt dat op een gegeven moment een ‘rustige situatie’ bereikt kan worden. ,,Dat bijna iedereen immuniteit opgebouwd heeft omdat ze gevaccineerd, geboosterd of genezen zijn.”

Van Dissel: ‘Niveau nog veel te hoog’

RIVM-baas Jaap van Dissel stelde in de Tweede Kamer dat er weliswaar sprake is van een stabilisering van het aantal positieve coronatests, maar dat die ‘op een veel te hoog niveau zit'. ,,We kunnen dit niet volhouden.” Van Dissel maakte ook nog een voorbehoud: ,,Het aantal mensen dat een zelftest doet, kennen we niet. De interpretatie van het aantal meldingen is daardoor veel moeilijker.”

De afvlakking van het aantal besmettingen zal zich binnenkort ook vertalen naar het aantal opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis, verwacht Van Dissel. ,,We zullen nog enkele dagen met een toename van het aantal opgenomen patiënten te maken hebben, maar daarna zou het op basis van de gegevens die we hebben moeten afvlakken. Let wel: het aantal opnames moet niet afvlakken, maar naar beneden, want dat is nog veel te hoog.”

Bijna de helft niet-gevaccineerd

Bijna de helft van de coronapatiënten in het ziekenhuis, 49 procent, is niet gevaccineerd, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), vanochtend in de Tweede Kamer. Van die niet-geprikten in het ziekenhuis is twee derde jonger dan 70 jaar.

RIVM-baas Jaap van Dissel liet woensdag in de Tweede Kamer een illustratie zien van de verhouding tussen het aantal gevaccineerde en niet-gevaccineerde Nederlanders dat in het ziekenhuis belandt.

Bij de wel-gevaccineerden in het ziekenhuis is slechts 27 procent jonger dan 70 jaar, stelde Kuipers. Een kleine 20 procent van de geprikte coronapatiënten in het ziekenhuis had geen onderliggend lijden of een afweerstoornis. Bij de niet-gevaccineerden is dat zo'n 55 procent. Ongeveer een achtste van de Nederlanders boven de 12 jaar is niet-gevaccineerd of genezen.

Kijkend naar de intensive care is de verhouding nog ‘veel schever’, stelt Kuipers. ,,Daar komt 75 procent van de coronapatiënten uit die groep van een achtste die niet gevaccineerd of genezen is.”