Kuipers: ‘Avondklok heeft geen enkel effect gehad op ziekenhuisopnames’

coronavirus LIVE | Weer recordaan­tal besmettin­gen in India, CoronaMel­der-app 48 uur plat om datalek

6:59 De app CoronaMelder ligt 48 uur stil wegens privacyproblemen op Android-telefoons. Google zegt het euvel te hebben opgelost, maar om dat te kunnen testen verstuurt de app de komende dagen geen meldingen. Het RIVM telde vandaag 8713 nieuwe besmettingen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is iets toegenomen: er zijn 2611 patiënten opgenomen met Covid-19. Op de ic’s liggen nu 814 patiënten. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.