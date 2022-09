Kuipers haalt uit naar Van Haga die nepnieuws over Van Dissel citeert: ‘Smadelijke uitspraken’

Dat schrijft Kuipers in beantwoording van Kamervragen van Van Haga. Begin september meldden twee podcastmakers dat ze een bankafschrift in handen hadden waarop te zien was dat RIVM-directeur Van Dissel ruim 750.000 euro had gekregen van Stichting Open Nederland. Die stichting ging over het afnemen van coronatests en het testen voor toegang. Hierdoor zou tijdens de coronacrisis de samenleving langer gesloten zijn gebleven, was de ongefundeerde suggestie die de podcastmakers wekten.