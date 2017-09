Kunstenaar maakt water met... water

Het klinkt zo logisch dat je je bijna afvraagt waarom niemand eerder op dit idee is gekomen. De natuur doet namelijk niet anders. Water verdampt, vormt een wolk en komt als regen weer naar beneden. Toch zegt Verheggen de eerste te zijn die een waterdruppel gebruikt om een nieuwe te maken.

Met niet meer dan twee flesjes van een liter kan de kunstenaar duizenden liters vocht produceren. Het zou een zegen kunnen zijn voor mensen die wonen in gortdroge gebieden.

Rond de 700 miljoen mensen hebben wereldwijd geen toegang tot drinkwater. Experts voorspellen dat de oorlogen van de toekomst gaan over water, als er niets gebeurt. ,,Daar kunnen wij met dit apparaat dus iets aan doen'', zegt Verheggen.

Maatbeker

De uitvinding deed Verheggen in zijn kantoor op een doodgewoon industrieterrein langs de Nieuwe Maas. Verwacht geen ingewikkelde, high-tech constructies in dit geïmproviseerde 'laboratorium'. Verheggen en zijn compagnon Peter van Geloven knutselen hier met eenvoudige spullen - de maatbeker komt van de Action - aan hun vinding.

Om water met water te maken heeft de kunstenaar vijf cruciale onderdelen nodig. Een klein zonnepaneel. Een mini-accu. Een waterpomp. Een koeler en een vat. De zon voorziet de kleine accu van stroom. Hierop wordt een kleine koeler aangesloten die overdag het water in het vat ijskoud maakt. In de accu zit genoeg stroom om 's avonds het water op te pompen en in een pijp te laten vallen. Warme buitenlucht wordt hierin meegezogen. Omdat de temperatuur van de pijp door het koude water onder het dauwpunt komt, condenseert de lucht in de pijp. De nieuwe waterdruppels hechten zich direct aan het stromende water. ,,Eigenlijk maken we zo een waterval die maar blijft groeien'', zegt Verheggen.

Het bijzondere idee ontstond toen ze dit voorjaar bij de Nederlandse militairen in Mali waren om een andere watermaker in de woestijn te testen, de DC 03. Dat was een hele uitdaging, want in deze omgeving is de lucht kurkdroog.

Toch wisten ze met een slimme truc condensdruppels uit de lucht te halen. Ze gebruikten daarvoor een plaatje dat normaal wordt gemonteerd in computers om processors te koelen. ,,We hadden alleen de grootste moeite om die druppels op te vangen. Voordat ze in het bakje vielen, waren ze alweer bijna verdampt door de hitte.''

Patent

Met deze uitvinding is dat probleem dus verholpen. Het stromende water neemt de nieuwe waterdruppels direct op. Er gaat dus geen water verloren.

De kunstenaar is zo verguld met zijn creatie dat hij er direct patent op heeft aangevraagd en gekregen. Volgende week donderdag mag hij zijn creatie ook nog eens presenteren aan de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan tijdens de Making Waves-conferentie, een dag in het teken van veelbelovende waterprojecten.

Verheggen is ervan overtuigd dat hij met deze techniek echt het verschil kan maken. ,,Het is simpel, goedkoop en zeer efficiënt. De lucht, zon en zwaartekracht doen al het werk.''