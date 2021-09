Kunstenaar verstuurde drie schilderijen via pakketservice, nu zijn ze spoorloos: ‘Zo frustrerend’

Tractorrij­der die auto doorboorde al eerder opgepakt voor mishande­ling

15:39 Een verkeersirritatie is zaterdagmiddag in Wouwse Plantage (Noord-Brabant) totaal geëscaleerd. Een tractor reed in op een auto en doorboorde daarbij diezelfde auto met de hooischudders. Ook vielen er rake klappen. Een 43-jarige inwoner uit hetzelfde dorp is aangehouden door de politie en wordt verdacht van poging tot doodslag. De man werd in september 2019 ook al opgepakt, toen hij een landbouwcontroleur mishandelde.