Kunstenares Els (63) heeft dodelijke leverziekte: Ik hoef geen transplantatie

Naar hulp schreeuwen­de vrouw blijkt krijsende uil

7:56 Een duikteam, de brandweer, meerdere eenheden van de politie én een ambulance zijn zaterdagavond met spoed uitgerukt in Berlicum. Ze zochten naar een vrouw die in het water zou liggen. Na een uur zoeken bleek dat de melder toch geen vrouw had horen schreeuwen, maar een krijsende uil die in een boom zat.