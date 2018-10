Kurkdroge herfst maakt paddenstoel kopschuw

Paddenstoelen zijn het hele jaar te zien, maar de herfst spant de kroon. Lekker warm weer helpt, maar het is vooral voldoende regen die tal van soorten doet besluiten bovengronds een steeltje met hoed te vormen. Dit jaar kunnen we over de temperaturen niet klagen, wel over de neerslag. Want die is er al vanaf april nauwelijks geweest. Ook al is hier en daar in de afgelopen weken een buitje gevallen, soms zelfs een hoosbui, de grond is op de meeste plaatsen kurkdroog. Alleen door de dauw in de vroege ochtend, is het vochtig, maar de waterdruppels op het gras verdampen snel.