Kustwacht sleept containerschip bij Vlieland naar veilige positie

Video Code geel in het hele land, voor het eerst sinds jaren weer een witte Pasen

5 april Het hing al even - letterlijk - in de lucht, maar vanochtend kwam er in het Waddengebied en de rest van de noordelijke provincies dan daadwerkelijk sneeuw uit de lucht. Daarmee heeft Nederland voor het eerst sinds jaren een witte Pasen. De laatste keer was in 2013. In de loop van de dag volgt ook de rest van het land.