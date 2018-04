'Kutkind!' Leerlingen op basisschool schelden op steeds jongere leeftijd

De 'thermometer' is een peiling onder kinderen en leerkrachten uit de groepen 6, 7 en 8. De academie, een kennis- en cursusinstituut op het gebied van media-ontwikkelingen, stelde op basis van de peiling een top vijf samen.



Op de eerste plaats staan scheldwoorden die over het uiterlijk gaan zoals dikzak of skelet. Homo en gay staan op de tweede plaats. Op nummer drie 'je stinkt' of 'je ruikt vies' en dus: 'ik wil niet naast je zitten'.

Vanaf groep 3

,,Hoewel we de peilingen hebben gehouden bij groep 6, 7 en 8 hebben we geluiden gehoord dat er op deze manier al wordt gepest vanaf groep 3'', zegt Bamber Delver, directeur van de academie.



Scheldwoorden die slaan op iemands gedrag, zoals heks, pestvogel of relnicht zijn vierde en op vijf staat kutkind en alle variaties daarop als kutbroer, kutjuf of -meester.



In groep 8 wordt het pesten harder, volgens Delver. Daar vallen vaker woorden als homo of slet. Dat laatste is niet opgenomen in de top 5, maar wordt wel gebruikt door vele groep-achters. Juist deze woorden staan weer in de top 5 van pestwoorden op de middelbare school."

Direct ingrijpen