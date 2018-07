'Kwaliteit zwemwater holt achteruit'

Even een plons in een meer of watertje in de buurt is met de tropische hitte aanlokkelijk, maar kan gevaarlijk zijn. De kwaliteit van het zwemwater gaat deze week achteruit door de langdurige warmte en droogte.

De Unie van Waterschappen, die bij de waterschappen gegevens ophaalt over de waterkwaliteit, was de afgelopen weken 'verbaasd' hoe het water zich hield. Door de aanhoudende hitte en droogte was de verwachting dat de kwaliteit zou verslechteren. ,,Weken ging het goed, tot deze week. Nu zien we steeds meer negatieve zwemadviezen vanwege blauwalg en botulisme'', zegt woordvoerster Jane Alblas. Zo waarschuwt de provincie Zeeland voor slecht zwemwater en wordt er ook in de rest van het land voor talloze wateren een waarschuwing of negatief zwemadvies gegeven.

,,Voor sommige gebieden is het business as usual. Blauwalg komt in de zomer vaak voor. Maar voor sommige gebieden is de waterkwaliteit echt slechter dan voorgaande jaren. We kampen nu ook met botulisme'', zegt Alblas. ,,Vooral stilstaande kleine wateren hebben er last van. De combinatie van hitte en minder water door de droogte zorgt voor minder doorstroming.''

Dat het deze week wel heeft geregend, en dat er voor morgen ook regen is voorspeld, doet de waterkwaliteit overigens meer kwaad dan goed. ,,Met zo'n plotselinge hoosbui als van de week in Losser komt er vooral stof en vuil in het water terecht, omdat de grond zo droog is dat het nauwelijks wat opneemt'', legt Alblas uit.

Wie in aanraking komt met blauwalg, kan last krijgen van irritaties aan ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen. Botulisme komt voor in water met een laag zuurstofgehalte. Het is vooral voor dieren gevaarlijk, maar ook voor mensen. Niet zozeer vanwege de giftige stof botuline die vrijkomt, maar er is kans op besmetting door allerlei andere ziekteverwekkers die in de rottende kadavers van dieren in het water voorkomen.