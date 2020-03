Kwart 55-plussers fietst met te veel drank op

Van de 228 fietsdoden die vorig jaar te betreuren waren, was twee derde ouder dan 50 jaar. Voor VVN was dat aanleiding onderzoek te laten doen naar de mate waarin senioren met drank op in de auto of op de fiets stappen. Wat blijkt? Met te veel drank op achter het stuur stappen is taboe voor 55-plussers. Bijna negen op de tien (87 procent) staat hier negatief tot zeer negatief tegenover. Maar fietsen met te veel alcohol op is een ander verhaal: een kwart van de senioren zegt afgelopen jaar na meer dan twee glazen op de fiets te zijn gestapt.



Veilig Verkeer Nederland reageert bezorgd op deze uitkomst van het onderzoek, waarvoor ruim duizend 55-plussers zijn bevraagd. Directeur Evert-Jan Hulshof wijst er op dat senioren zich niet onveiliger gedragen, maar door hun leeftijd wél kwetsbaarder zijn. ,,Met het klimmen der jaren neemt een aantal vaardigheden af. Dat gaat heel geleidelijk.”