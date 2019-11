Kwart lading van vrachtschip MSC Zoe nog altijd zoek

Werkstraf van honderd uur kan einde carrière zijn voor Marco Kroon

15:00 Het goede nieuws voor Marco Kroon (49) na zijn rechtszaak van maandag: de onderscheiding voor zijn heldendaden in Afghanistan hoeft hij waarschijnlijk niet in te leveren. Maar of hij ook kan aanblijven als militair, is een stuk onzekerder geworden.