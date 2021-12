Kwart van alle hoogleraren in Nederland is vrouw

Een kwart van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten is vrouw, komt naar voren uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 . De Open Universiteit heeft in verhouding de meeste vrouwelijke hoogleraren. De TU Delft bungelt onderaan de lijst.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren noemt het een mijlpaal. Niet eerder was het aandeel vrouwelijke hoogleraren zo hoog. Vorig jaar ging het om 24,2 procent. Europees gezien bevindt Nederland zich nog wel in de onderste regionen.

Het netwerk verwacht dat het nog tot 2040 gaat duren voordat er evenveel mannelijke als vrouwelijke hoogleraren op de universiteiten werkzaam zijn. Volgens de organisatie is meer dan de helft van de mensen die aan de universiteit afstuderen vrouw. Bij de promovendi gaat het om 44,4 procent en van de universitair docenten en de universitair hoofddocenten is respectievelijk 43,5 en 30,4 procent vrouw.

60-plus

Onder de hoogleraren bevinden zich volgens het netwerk beduidend meer 60-plusmannen dan -vrouwen. ,,In de komende jaren dient zich een grote uitstroom aan van mannen die met emeritaat gaan; ruimte dus voor het benoemen van vrouwen op deze posities”, aldus het netwerk, dat dit jaar 20 jaar bestaat. Toen de organisatie werd opgericht was het percentage vrouwelijke hoogleraren slechts 6,5 procent.

,,Het is een goede zaak dat de stijging van vrouwelijke wetenschappers doorzet en dat het aantal vrouwelijke hoogleraren voor het eerst op 1 op 4 zit”, reageert voorzitter Pieter Duisenberg van Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU). ,,We zetten ons ook de komende jaren in voor een evenwichtige man-vrouwverdeling in de academische gemeenschap en streven naar 1 op 3 in 2025.”

Vrouwenquotum

Grote bedrijven worden vanaf 2022 verplicht om meer vrouwen in hun leiding te benoemen. De Eerste Kamer heeft in september ingestemd met een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum aan te houden in de top van het bedrijfsleven. Over de noodzaak van een wet is jarenlang gesteggeld.

In de jaarlijkse Dutch Female Board Index kwam eerder dit jaar naar voren dat ruim twee derde van de tientallen Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al voldoet aan het vrouwenquotum van een derde. Met name de kleinere fondsen moeten nog vrouwen aanstellen om hun achterstand in te halen.