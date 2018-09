Kwart van bomen in MH17-bos is dood

Een deel van de bomen liep dit voorjaar niet uit, merkte De Ligt. ,,We hebben toen direct de nabestaanden van de betreffende bomen geïnformeerd dat er iets aan de hand was met de boomgroei." Volgens de coördinator waren dat moeilijke gesprekken: ,,Mensen vereenzelvigen zich met de boom."



In het bos staan tien verschillende boomsoorten, waaronder sierappels, meidoorn, pluimes, ijzerhout en de grove den. Elk reisgezelschap heeft eenzelfde boomsoort. Deze bomen zijn naast elkaar geplant, zodat ze ook als groep herkenbaar blijven. Voor de vijftien bemanningsleden zijn lindebomen geplant. Volgens De Ligt is er niet één specifieke soort boom gestorven, maar zijn er door het hele boos heen bomen afgestorven. Wel is de sterfte op sommige plaatsen erger dan op andere. In oktober moet na onderzoek van de stichting duidelijk worden waardoor de bomen zijn gestorven.



Een mogelijke oorzaak zijn volgens De Ligt het natte najaar en de natte winter die we afgelopen jaar hebben gehad. ,,Mogelijk zijn toen de wortels onder water komen te staan. Wat op zich best bijzonder zou zijn, want sommige bomen staan wel drie meter boven het maaiveld." Om dit zeker te kunnen weten, wordt nu gekeken of het water goed genoeg weg kan. De Ligt: ,,Maar aangezien het de afgelopen tijd nauwelijks geregend heeft, was dat lastig. Daarvoor is regen nodig."