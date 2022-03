KWF stopt na 70 jaar met collectebus en collecteert digitaal

Na ruim zeventig jaar maakt KWF Kankerbestrijding tijdens de eerstvolgende collecteweek geen gebruik meer van de collectebus. Collectanten gaan de eerste volle week van september langs de deuren met een QR-code die mensen kunnen scannen met hun telefoon om zo geld over te maken. ,,Door over te gaan naar volledig digitaal sluiten we aan bij de trends in betalen en maken we de collecte klaar voor de toekomst”, stelt Linda Sumner, woordvoerder KWF.

Door de opmars van het elektronisch betalen hebben mensen anno 2022 minder vaak contant geld in huis. Digitaal collecteren heeft als voordeel dat er geen contant geld meer bij de bank hoeft te worden gestort, want dat kan op steeds minder plekken en wordt steeds duurder, aldus KWF. ,,Een donatie via QR is net als via de collectebus eenmalig, veilig en anoniem. Er worden geen gegevens bewaard. Collectanten hoeven niet meer met geld over straat; elke QR-gift staat meteen op de rekening van KWF.”

Tijdens de coronaperiode deed KWF Kankerbestrijding net als sommige andere goede doelenorganisaties ervaring op met digitaal collecteren. Andere organisaties zetten later toch gedeeltelijk de collectebus in, KWF stopt daar dus mee. Tijdens een proef in 2021 collecteerde KWF in 24 steden als Leeuwarden, Zeist en Rotterdam digitaal. In Rotterdam werd toen 36.000 euro opgehaald.

Dat is meer dan de jaren ervoor. In 2020 was de opbrengst in Rotterdam (met cash geld en digitale giften) 21.500 euro. Werd in 1950 in zevenhonderd gemeenten bijna een half miljoen gulden opgehaald, vorig jaar gingen ongeveer 80.000 vrijwilligers op pad en werd er in totaal bijna 5,9 miljoen euro ingezameld.

KWF Kankerbestrijding gaat al sinds 1950 langs de huizen met de collectebus. Eerst was die van blik, later van kunststof. Ook kon geld in collectezakjes worden gedaan en via sms of met de pinpas kon eveneens een bijdrage worden gedoneerd. KWF heeft altijd vooropgelopen met vernieuwende manieren om te collecteren, stelt Sumner. ,,In 2018 werd de QR-code geïntroduceerd. Dat bleek een doorbraak die razendsnel door alle goede doelen en gevers werd omarmd. Nu, na vier jaar, is het tijd voor de volgende stap: 100 procent QR.”

