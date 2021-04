Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015 in coronajaar

Man (77) overlijdt kort na coronaprik

12 april Een 77-jarige man is vanochtend in een ziekenhuis overleden nadat hij onwel was geworden toen hij naar zijn auto liep op de parkeerplaats van de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout. Hij was net daarvoor met Pfizer gevaccineerd tegen corona, aldus de GGD Hollands Midden.