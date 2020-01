Laat je kinderen los en houd je hart vast

‘Komst webgigant Amazon veroor­zaakt prijzenoor­log in Nederland’

19:16 De Nederlandse retail hield lange tijd de adem in. Wanneer bestormt webwinkelreus Amazon de Nederlandse markt? Het antwoord op die vraag is eindelijk duidelijk: dit jaar. Zeer waarschijnlijk al volgende maand. Bedrijven die hun producten willen aanbieden via Amazon.nl, kunnen zich sinds gisteren registreren bij de Amerikaanse webwinkel. Wat betekent de komst van Amazon? ,,Een prijzenoorlog. Waar vooral fysieke winkels de dupe van worden.’’