Laat klimaatspijbelaars actievoeren in plaats van kleingeestig te verwijzen naar de Leerplichtwet

Oxycodon Alarm om gebruik verslaven­de pijnstil­lers

3:00 Het kabinet grijpt in om het alarmerende gebruik van verslavende pijnstillers, zoals het beruchte oxycodon, in te tomen. Herhaalrecepten mogen niet langer doodnormaal zijn, gebruikers moeten een afbouwschema krijgen en alternatieve pijnbestrijding dient meer in beeld te komen.