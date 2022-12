Laatste kans voor Nederlandse medicijnfabriek, overheid hoopt op doorstart

Rechtbank Alkmaar korte tijd ontruimd wegens verdachte melding

De rechtbank in Alkmaar is woensdag tijdelijk ontruimd omdat er een verdacht pakket was gevonden in een zittingszaal. Alle mensen die in het gebouw aanwezig waren zijn naar buiten gegaan. Na korte tijd mochten zij rond 11.35 uur terug naar binnen.

