Laatste tolk Fries verdwijnt uit rechtbank Leeuwarden: ‘Overheid wil niet onderhandelen over tarief’

Jongeren gebruiken op sociale media veel Fries

4 september Negentig procent van de Friestalige jongeren gebruikt af en toe Fries op sociale media. Dat is het resultaat van onderzoek van Lysbeth Jongbloed-Faber. Vrijdag promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift Frisian on social media, the vitality of minority languages multilingual in a online world. Dat meldt Omrop Fryslân.