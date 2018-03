Laatste Wil ziet af van verspreiding zelfmoordpoeder

Onderzoek

Naar aanleiding van dat overleg heeft de organisatie besloten te stoppen met de inkoopgroepen. ,,Natuurlijk hielden we er rekening mee dat justitie ons, als bestuursleden, zou proberen aan te pakken. Dat wisten we. Maar nu dreigen ook leden en inkopers de dupe te worden, omdat het OM stelt dat wij een criminele organisatie zijn. Dat geeft ze heel veel bevoegdheden”, zegt Van Wijk. ,,En dat gaat ons te ver. We willen niet dat leden de dupe worden. Voor de goede orde; wij zijn geen criminele organisatie. We zijn altijd heel transparant geweest.”

Strijdbaar

Van Wijk benadrukt dat de coöperatie niet stopt en dat het Middel X niet meteen uit beeld is. ,,We zijn nu extra strijdbaar om door te gaan. Ons ledenaantal is ontploft, we hebben er tienduizenden. Dat geeft exact aan hoe belangrijk de maatschappij dit thema vindt.” Van Wijk wil het onderwerp op de kaart houden en ziet het liefst dat de wet wordt aangepast, zodat het middel wel legaal te verspreiden is. ,,Want daar is grote behoefte aan. Ik hoop dat onze leden ook zelf in de pen kruipen en actie gaan voeren.”