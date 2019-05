Lachgas verboden op vrijwel alle Bevrijdingsfestivals

Het gebruik van lachgas is in Nederland niet verboden, maar de organisaties van de Bevrijdingsfestivals mogen zelf bepalen hoe ze met het gasgebruik omgaan.



Hoewel de veertien festivals vrijwel allemaal verkoop van gasballonnen verbieden, verschillen ze in aanpak als het gaat om gebruikers. Bezoekers in Almere worden bij gebruik het terrein afgezet, terwijl de organisatie in Roermond niet specifiek zal gaan controleren. Handhaving is in Roermond, Vlissingen en Wageningen lastig, omdat het festivalterrein niet is afgesloten met hekken.



Het strengste zijn ze in Haarlem, Almere en Utrecht. Daar is handel én gebruik van lachgas zowel op het festivalterrein als in het gebied eromheen verboden. ,,Het is het laatste wat je wilt, want het is een familiefestival’’, aldus de organisatie in Utrecht tegen de NOS.