Lachgasgebruiker haalt levensgevaarlijke capriolen uit in Lierop

Nederlan­ders drinken zich in top tien van vaakst dronken volkeren

Zo'n zestien keer per jaar. Dat is hoe vaak Nederlanders dronken worden volgens internationaal onderzoek naar drank- en drugsgebruik. Daarmee zijn we goed voor de tiende plek. We drinken niet alleen veel, maar ook vaak: maar liefst 112 dagen per jaar.

3 december