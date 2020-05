‘Lagere levensverwachting door aparte zorg voor lichaam en geest’

Traumaspe­ci­a­list is door corona in Nederland nodig: ‘Deze strijd is een marathon’

10:53 Hij werkte onder hoogspanning in internationale conflictgebieden, maar heeft zijn werkterrein nu noodgedwongen naar Nederland verlegd. Want de coronacrisis drukt zwaar op artsen en verpleegkundigen, en Kaz de Jong leert hen daarmee om te gaan. Juist nu de maatschappij weer opstart is hij extra alert. ‘Dit is pas het eind van het begin’, zegt de trauma- en klinisch psycholoog van Artsen zonder Grenzen.