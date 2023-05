Lana en haar gezin krijgen sleutel van eigen huis in Oekraïnewijk, man Enver na jaar vechten weer thuis

Hier wordt een woonwijk voor duizend Oekraïners uit de grond gestampt: ‘Fijn om straks eigen wc te hebben’

Het is de grootste opvanglocatie voor Oekraïners in het land: de tijdelijke wijk Mrija in Vlaardingen. Duizend vluchtelingen die nu nog bij een gastgezin wonen of in de noodopvang zitten, krijgen hier een eigen huis. Binnenkort arriveren de eerste bewoners.