Landbouwgrond dreigt uitgeput te raken

Wereldwijd gaat jaarlijks 24 miljard ton vruchtbare aarde verloren, onder meer door verstedelijking, productietoename en roofbouw, terwijl de vraag naar voedsel steeds groter wordt.



Een derde van de grond, geschikt voor landbouw, is uitgeput door intensieve landbouw, volgens het rapport The Global Land Outlook van de Verenigde Naties. Het risico op conflicten en de komst van klimaatvluchtelingen neemt daarmee toe.



Het tij kan gekeerd worden door efficiëntere planning en duurzame landbouwpraktijken. ,,Land is meer dan economie. We moeten een stap terug doen en de manier waarop we met land omgaan veranderen. Iedereen is daarvoor verantwoordelijk. Onze keuzes kunnen het verschil maken'', aldus uitvoerend secretaris Monique Barbut van de Verenigde Naties.