Landelijke primeur: Groningen gaat roken op straat verbieden

Vredespa­leis wil uniek pact tussen wereldreli­gies

14:12 Het Vredespaleis in Den Haag werkt aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste wereldreligies. Het is de bedoeling dat de religieuze wereldleiders als de paus, groot-moefti en dalai lama, in juni 2020 naar het Vredespaleis komen om de zogeheten 'declaration of friendship' te ondertekenen, kondigden The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith Institute vandaag aan. Die organisaties werken aan het bevorderen van de wereldvrede.