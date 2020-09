Landen zien Nederland als risicogebied en dat zal in herfstvakantie te merken zijn

Quiz Het langste gezin ter wereld komt uit... Weesp! En meer bizarre records

16 september Een handstand doen met 122 kilometer per uur op de motor, miljoenen kauwgomwikkels aan een ketting rijgen of gewoon het langste gezin ter wereld zijn, zoals de familie Zegwaard uit Weesp. Ook daarmee haal je de nieuwe editie van Guinness World Records dat donderdag verschijnt. Al is die eeuwige roem misschien maar van korte duur.