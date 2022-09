‘Landverraders’, roepen ze naar bedrijf dat omgekeerde vlaggen verwijdert: ‘Wij doen gewoon ons werk’

Boijmans doet duurste aankoop in geschiede­nis: schilderij van Miró voor 8,1 miljoen

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de grootste aankoop in zijn geschiedenis gedaan. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) onthulde in het depot van het Rotterdamse museum het schilderij Peinture-poème (Musique, Seine, Michel, Bataille et moi) uit 1927 van de Spaanse kunstenaar Joan Miró, dat aangekocht is voor 8 miljoen Zwitserse frank, ruim 8,1 miljoen euro.

