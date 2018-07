Lang leve Patricia Paay

Code Oranje Noodweer: veel schade in Rotterdam en Roosendaal

6:25 Na weken van droogte zijn delen van Zuid- en Midden-Nederland gisteren getrakteerd op een flinke regenbui. Dat ging op plekken gepaard met windstoten en onweer. In Rotterdam is een dode gevallen, nadat een boom op een auto belandde. In Gelderland zaten duizenden mensen zonder stroom. Roosendaal is getroffen door een windhoos.