Lange wachtrijen bij Intertoys door massaal inleveren cadeaubonnen en storing

Gruwelijke marteling met boormachi­ne door nepagenten; 4-jarig dochtertje was thuis

14:50 Een 38-jarig slachtoffer van een woningoverval in het Drentse dorpje Drouwenerveen is gemarteld door zijn drie gewapende belagers. De mannen, die zich voordeden als agenten, bewerkten hem onder meer met een boormachine. Zijn 4-jarige dochtertje was op dat moment ook in de woning.