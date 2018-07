Langer thuiswonende ouderen leven niet langer

'Scholen willen de kantjes er helemaal niet af lopen'

7:19 Je zou na alle examenellende in Maastricht, Rijswijk en Rotterdam bijna denken dat het helemaal mis is op de middelbare scholen. Maar 'onderwijsdier' Cees de Groot (was 47 jaar leraar, conrector en bestuurder, nu met pensioen) wil daar niks van weten.