Langste hittegolf óóit in delen Nederland, hitteplan van kracht

Het zuiden en oosten van Nederland krijgen te maken met de langste hittegolf die ooit in Nederland is gemeten. Het is in die delen van Nederland al 22 dagen achter elkaar warmer dan 25 graden Celsius. Het Europese hitterecord van 48 graden kan vandaag sneuvelen. Het RIVM meldt dat het hitteplan weer van kracht is.

De hittegolf in Nederland begon op 12 juli in Limburg, Brabant, Gelderland en Twente. ,,Met morgen erbij komen we dus op dag 23 en hebben we de langste hittegolf sinds de meetreeksen van 1901'', licht meteoroloog Ben Lankamp toe. ,,En als het een beetje meezit loopt deze hittegolf zaterdag, zondag, maandag, dinsdag én woensdag nog door'', zo voorspelt hij.

Quote Pas donderdag 9 augustus zet de tempera­tuur een behoorlij­ke stap terug Ben Lankamp, meteoroloog Weerplaza Dit betekent dat er na morgen nog zes dagen van hittegolf bij komen. ,,Pas donderdag 9 augustus zet de temperatuur een behoorlijke stap terug, en lijkt het erop dat de zeer warme dagen voorbij zijn'', verklaart Lankamp. ,,Vandaag en morgen gaan we ruim over de 30 graden heen.''



Dankzij de hoge temperaturen wordt vandaag het record uit 1994 geëvenaard, meldt Weeronline. In dat jaar was het in het Limburgse Arcen heet van 10 tot en met 31 juli. Omdat het einde van de reeks warme en tropische dagen nog niet in zicht is, staat het volgens het weerbureau vast dat er vanaf morgen een nieuw record wordt gevestigd.

Omdat het in De Bilt net niet warm genoeg was voor een aaneengesloten hittegolf, spreken we landelijk gezien van een tweede hittegolf. Dat is alleen in 1941 en 2006 eerder gebeurd. Lankamp: ,,Dat zijn de enige twee jaren waarin we twee landelijke hittegolven in één jaar hadden.''

47,4 graden

Vandaag sneuvelen er mogelijk ook Europese hitterecords. ,,De verwachting van de Portugese weerdienst is dat het record van 47 graden vandaag wordt gehaald'', vervolgt Lankamp. Het huidige record voor het hele Iberisch schiereiland is om precies te zijn 47,4 graden, dus het hangt erom. Voor heel Europa staat het record op 48 graden. Op 10 juli 1977 werd in Athene 48,0 graden werd gemeten.

Quote Ik schat de kans op 10 à 20 procent dat het Europese record gebroken wordt Ben Lankamp, meteoroloog Weerplaza

Of het Europese hitterecord eraan gaat? ,,Ik schat de kans op 10 à 20 procent dat het Europese record gebroken wordt. Het hoort echt bij de heetste dagen die er in de afgelopen decennia in Europa gemeten zijn. Het zou ook kunnen dat het laag in de 47 graden blijft, dat is nog steeds extreem heet.''

Volledig scherm Afkoelen tijdens hittegolf in de Spaanse stad Sevilla. © AFP

Gezondheidsinstituut RIVM waarschuwt opnieuw voor flinke hitte in verschillende delen van het land de komende dagen. Iedereen zou extra aandacht moeten besteden aan kwetsbare mensen. Daarmee kunnen gezondheidsproblemen zoveel mogelijk beperkt worden, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Hitteplan

Het hitteplan is afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. Volgens het KNMI loopt de temperatuur in deze delen van het land de komende dagen op naar 30 tot 35 graden. Ook in de nacht wordt het niet veel kouder dan een graad of 20.

Volgens het RIVM zouden mensen lichamelijke inspanningen in de middag moeten beperken. Ook doen ze er verstandig aan de woning koel te houden met zonwering, ventilators of airconditioning. Daarnaast adviseert het RIVM om voldoende te drinken, dunne kleding te dragen en je goed te beschermen tegen de zon.

Vorige week maandag werd het hitteplan ook al 'geactiveerd', tot afgelopen zaterdag, toen het weer wat koeler werd. Critici vinden dat het vol open deuren staat. Maar het RIVM stelt dat het hitteplan meer dan tien jaar geleden is ingevoerd naar aanleiding van het hoge aantal doden onder ouderen. Een grote groep kwetsbare ouderen, zoals chronisch zieken en 85-plussers, heeft volgens het instituut wel degelijk extra aandacht nodig tijdens extreme hitte.