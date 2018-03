Late lente zorgt voor padden-files

Padden hebben een temperatuur van minimaal 10 graden Celsius en vochtig weer nodig om uit hun schuilplaats te komen. Vandaag zijn de omstandigheden ideaal. Het is vandaag de eerste echte lentedag met een temperatuur van 15 graden in De Bilt.

,,Vanavond moet blijken of hoe druk het wordt. Padden trekken in het donker. Het is warm en vochtig, maar een week geleden was het nog koud. Padden voelen haarfijn aan of het water waar ze willen paren al de juiste temperatuur heeft,'' zegt Diana van de Lely van de Dierenbescherming.