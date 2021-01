Laten we kappen met de gedachte dat elk protest een zinnig antwoord verdient

Man (32) riep op tot rellen terwijl hij met zijn kinderen Harry Potter keek: drie maanden cel

28 januari Terwijl hij met zijn kinderen naar Harry Potter op tv keek, plaatste een 32-jarige man uit Utrecht maandag een paar berichten in een Whatsappgroep over rellen in de stad. De prijs die hij ervoor moet betalen is fors: drie maanden gevangenisstraf.